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Трамп может вернуться в Белый дом в понедельник

05.10.2020

Состояние президента США Дональда Трампа, который лечится от COVID-19, улучшается, и он может вернуться из госпиталя в Белый дом уже в понедельник, заявили его врачи. «Состояние пациента продолжает улучшаться. У него нет жара с утра пятницы, его жизненные показатели стабильны», — сказал доктор Шон Дули, передает «Голос Америки».

Медики сообщили, что дважды, в четверг и в пятницу, давали Трампу дополнительный кислород во время его борьбы с легочным заболеванием. Ему также давали дексаметазон. Трамп ходит, не жалуется на нехватку дыхания и не испытывает других респираторных симптомов, отмечают врачи.

О том, что у Дональда Трампа обнаружен коронавирус, стало известно 2 октября. Для лечения его поместили в военно-медицинский центр. 

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