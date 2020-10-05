Трамп может вернуться в Белый дом в понедельник

Состояние президента США Дональда Трампа, который лечится от COVID-19, улучшается, и он может вернуться из госпиталя в Белый дом уже в понедельник, заявили его врачи. «Состояние пациента продолжает улучшаться. У него нет жара с утра пятницы, его жизненные показатели стабильны», — сказал доктор Шон Дули, передает «Голос Америки».

Медики сообщили, что дважды, в четверг и в пятницу, давали Трампу дополнительный кислород во время его борьбы с легочным заболеванием. Ему также давали дексаметазон. Трамп ходит, не жалуется на нехватку дыхания и не испытывает других респираторных симптомов, отмечают врачи.

О том, что у Дональда Трампа обнаружен коронавирус, стало известно 2 октября. Для лечения его поместили в военно-медицинский центр.