Экс-совладельца Промсвязьбанка подозревают в даче взяток руководителям департаментов Пенсионного фонда

СК возбудил уголовное дело по факту дачи и получения взяток, фигурантами которого стали руководители нескольких департаментов Пенсионного фонда России и сотрудники крупных IT-компаний «РедСис» и «Техносерв», а также экс-банкир Алексей Ананьев. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.



В 2015 году сотрудники Пенсионного фонда предложили бенефициарам группы компаний «РедСис» на постоянной основе предоставлять за деньги служебную информацию о предстоящих госзакупках и помогать организациям, которые входят в ГК, выигрывать торги и реализовывать госконтракты. Бизнесмены, среди которых был Сергей Гордеев, согласились.

Совладельцем ООО «РедСис» является кипрский офшор «Ралиева менеджмент ЛТД», 100% уставного капитала которого находится в залоге у Промсвязьбанка, экс-совладельцем банка был Алексей Ананьев. С 2017 по 2019 год компания выполнила контракты для Пенсионного фонда и Межрегионального информационного центра ПФР на сумму 5,33 млрд руб. Следствие установило, что с 2016 по 2019 год компании Гордеева, а затем Ананьева заплатили чиновникам ПФР 210 млн руб.



Бенефициар и руководитель группы компаний «Техносерв» Алексей Ананьев купил группу компаний «РедСис» в сентябре 2016 года. По версии следствия, Ананьев продолжил давать взятки госслужащим и возглавил организованную группу, сообщил источник: «Он посадил на место советника председателя правления ПФР своего подчиненного по «Техносерву» Алексея Иванова». В 2017 году Иванов стал заместителем председателя правления ПФР и стал контролировать деятельность тех департаментов, которые звучат в уголовном деле. Иванов был задержан еще в июле прошлого года. Тогда источники в спецслужбах сообщали, что его подозревают в получении взятки от сотрудника компании «Техносерв» Копейкина, которого также задержали.

Алексей Ананьев уже является фигурантом уголовного дела о присвоении или растрате денежных средств в особо крупном размере. Он был объявлен в международный розыск.