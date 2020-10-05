Власти назвали основные версии причин загрязнения океана на Камчатке

Причиной загрязнения воды в Тихом океане могли стать техногенное загрязнение, связанное с деятельностью человека, природные воздействия или сейсмическая активность, заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
«Среди возможных вариантов, которые стали отрабатываться, — версия техногенного загрязнения, связанного с деятельностью человека, с разливами каких-то веществ. Ученые говорят о том, что это также может быть связано с природными явлениями, с поведением водорослей, которых во время шторма вынесло на береговую линию. Прорабатывается версия, связанная и с сейсмической активностью. Но сейчас говорить о какой-то конкретной версии у нас нет оснований. Мы ждем расширенных результатов проб», — сказал он.