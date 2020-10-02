В СК отрицают связь обысков и самоубийства журналистки Ирины Славиной

В Следственном комитете подтвердили гибель главного редактора нижегородского интернет-издания «Коза Пресс» Ирины Славиной, но отрицают связь с прошедшим у нее накануне обыском.

«Чтобы установить психическое состояние женщины, назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза. Сообщения в ряде СМИ о том, что смерть погибшей связана с проведением у нее накануне гибели обысков, не имеет под собой никаких оснований. Она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела, по которому проводились указанные следственные действия», — говорится в сообщении СК.

Ранее стало известно, что Славина покончила с собой у здания полиции Нижнего Новгорода. В Facebook она написала: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». Накануне к ней, как и к ряду других жителей города приходили с обыском по делу «Открытой России».