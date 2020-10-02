Игорь Эйдман: Истерика обреченных

Киселев, Соловьев, Володин, Песков, Кадыров, Мясников уже отметились: "бесстыдник, агент ЦРУ, гнида, погремушка". На первую премию в этом соревновании заслежено претендует "доктор" Мясников, которого буквально вырвало каким-то мутным потоком помоев. Хозяину понравится, повесит "доктору-ложь" медальку на заблеванную в трудовой истерике рубашку.

Российские власти в гневе. Облажались по полной: убить не удалось, попались с поличным, опозорились на весь мир. А тут еще жертва покушения вместо того, чтобы радоваться, что не добили, открыто обвиняет Путина. В результате, от бессильной злобы у путинойдов просто реально поехала крыша. Из их пасти вырывается какая-то нечленораздельная брань, переходящая буквально в собачий лай.

Вокруг Путина, как при Сталине: "...сброд тонкошеих вождей, Он играет услугами полулюдей. Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет". Еще злобно гавкают, угрожающе рычат и страшно вращают глазами. Российская власть это скопище даже не людей, а каких-то мерзких тварей из страшной сказки. "Вот рак верхом на пауке, Вот череп на гусиной шее Вертится в красном колпаке, Лай, хохот, пенье, свист и хлоп....".

Сейчас парад уродов пришёл в движение. Появился человек, об которого они обломали зубы. "Это возмутительно, это просто непереносимо, как он посмел не дать себя убить, да еще публично назвал отравителя". Дальше идёт нечленораздельный бред, брань, лай и вой...

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