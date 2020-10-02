СМИ: В Нижнем Новгороде после обысков журналистка покончила с собой

В Нижнем Новгороде главный редактор интернет-издания «Коза Пресс» Ирина Славина подожгла себя около здания МВД. Спасти ее не удалось, пишет Baza. Последний пост, который Славина оставила в Facebook: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

Накануне к Ирине Славиной, как и к ряду других жителей города приходили с обыском по делу «Открытой России». Силовики забрали все флешки, ноутбук, ноутбук дочери, компьютер, телефоны ее и мужа.

Обыск она описывала так: «Сегодня 6:00 в мою квартиру с бензорезом и фомкой вошли 12 человек: сотрудники СКР, полиции, СОБР, понятые. Дверь открыл муж. Я, будучи голой, одевалась уже под присмотром незнакомой мне дамы. Проводили обыск. Адвокату позвонить не дали. Искали брошюры, листовки, счета «Открытой России», возможно, икону с ликом Михаила Ходорковского. Ничего этого у меня нет. Но забрали, что нашли — все флешки, мой ноутбук, ноутбук дочери, компьютер, телефоны — не только мой, но и мужа, — кучу блокнотов, на которых я черкала во время пресс-конференций. Я осталась без средств производства. Со мной все нормально. Но очень настрадался Май. Его до 10:30 не давали вывести на улицу».