Генерал ФСБ Ткачев может возглавить военную контрразведку

Кандидатуру генерал-майора ФСБ Ивана Ткачева, который курировал дела Алексея Улюкаева и Зиявудина Магомедова, рассматривают на должность главы Департамента военной контрразведки. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники. В сентябре на согласование в администрацию президента уже поступили документы об освобождении Ткачева с должности руководителя управления «К» в связи с переходом на другой пост.

Нынешний руководитель военной контрразведки генерал-полковник Николай Юрьев может занять место руководителя СЭБ ФСБ Сергея Королева, который, в свою очередь, заменит первого заместителя директора ФСБ Сергея Смирнова. Конечную конфигурацию руководителей спецслужбы определит лично президент, подчеркивают собеседники РБК.



Иван Ткачев является одним из самых влиятельных генералов спецслужбы. До 2016 года он руководил 6-ой службой Управления собственной безопасности ФСБ. В этот период сотрудники управления осуществляли оперативное сопровождение по делу бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера, бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева, а также бизнесмена Дмитрия Михальченко. Сотрудники УСБ ФСБ сыграли ключевую роль в деле экс-руководителя Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дениса Сугробова, который был задержан в 2014 году по делу о провокации взятки, превышении должностных полномочий и организации преступного сообщества.



В 2016 году Иван Ткачев возглавил управление «К», сотрудники которого участвовали в арестах министра экономразвития Алексея Улюкаева, главы Серпуховского района Александра Шестуна и миллиардера Зиявудина Магомедова.