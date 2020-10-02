Армения заявила о приверженности мирному урегулированию карабахского конфликта

В МИД Армении объявили, что готовы начать переговоры по прекращению огня при посредничестве стран Минской группы ОБСЕ.

«Мы готовы присоединиться к странам-сопредседателям Минской группы ОБСЕ для восстановления режима прекращения огня на основе соглашений 1994-1995 года», — говорится в сообщении ведомства.

В сообщении подчеркивается, что Армения «последовательно отвергает и осуждает угрозу или применение силы Азербайджаном и непосредственное участие Турции в боевых действиях против Армении и Нагорного Карабаха».

2 октября боевые действия в зоне карабахского конфликта возобновились на всех направлениях, сообщили в министерстве обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики. «Существенных изменений в оперативно-тактической ситуации нет», — отметили в ведомстве.

1 октября сопредседатели Минской группы ОБСЕ — президенты России, США и Франции — потребовали немедленно прекратить боевые действия в зоне карабахского конфликта. Лидеры стран Евросоюза согласились, что проблему необходимо решать только через Минскую группу ОБСЕ, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.