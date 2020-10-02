Денис Проценко: Эпидемиологическая ситуация становится все серьезнее

ГКБ N40. 215-й день работы центра в Коммунарке. Пролечено 10636 пациентов.

Эпидемиологическая ситуация становится все серьезнее. Мы, конечно, ожидали роста заболеваемости осенью – в сентябре-октябре всегда наблюдается сезонный рост вирусных инфекционных заболеваний. Covid-19 – тоже вирусная инфекция, и это по-прежнему очень серьезная угроза. По сводкам, которые публикует и город и данным нашей клиники, вы сами можете видеть: количество пациентов растет. Причем, если летом среди заболевших было мало людей старше 65 лет – меньше 15 %, - то сейчас их уже 20-25 %. А в отделениях интенсивной терапии таких пациентов более 80 %, и среди тех, кто находится на ИВЛ, тоже более 80 % людей 65+. Это цифры по нашей больнице, но тенденция во всех стационарах схожая.

Лично мне странно, как многие до сих пор отказываются верить, что Covid-19 – это действительно опасно. А ведь прямо сейчас в тяжелой форме болеют свыше 1500 человек в Москве, это реально много, но их может стать еще больше. Что делать? Беречь себя и близких. Носить маски в общественных местах, мыть руки с мылом – правильно мыть, как мы учили всех еще весной; держать социальную дистанцию в 1.5 – 2 метра, не встречаться большими компаниями. Да, даже в хорошую погоду. Если есть возможность, переходите на удаленку, чтобы поменьше ездить в общественном транспорте. И берегите пожилых родственников. 1 октября в мире отмечали День пожилых людей. Главное, что мы можем им сейчас дать, - нашу защиту и заботу. Но на расстоянии, и от этого может зависеть их жизнь.

Если вы почувствовали себя плохо, обращайтесь к врачу. Вовремя начатое лечение помогает избежать тяжелых последствий.

- И самое важное – сделайте прививку от гриппа. Этим вы серьезно защитите свое здоровье. Да, я привился! И вам рекомендую. Решение за вами.

Источник