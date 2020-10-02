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На саммите ЕС осудили использование химического оружия против Навального

02.10.2020

Европейские лидеры на саммите ЕС, выслушав доклад канцлера ФРГ Ангелы Меркель об Алексее Навальном, осудили применение химического оружия против российского политика.

«Мы осуждаем использование военного химического оружия, которое несовместимо с принципами достоинства и с принципами международного права», — сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель, назвав отравление Навального «попыткой убийства», передает «Интерфакс».

Ранее постпреды Франции, Германии, Великобритании, Бельгии и Эстонии при ООН призвали Россию «в срочном порядке и полностью раскрыть обстоятельства отравления» Алексея Навального и проинформировать об этом Совет Безопасности: «Мы считаем, что использование нервно-паралитического вещества группы «Новичок» при ужасном отравлении господина Навального представляет собой угрозу международному миру и безопасности».

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