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Лидеры стран ЕС согласовали санкции против Белоруссии

02.10.2020

Лидеры стран Евросоюза в Брюсселе согласовали санкции против Белоруссии благодаря изменению позиции Кипра. Но, как передает Euronews, Александр Лукашенко остается вне санкционного списка. В него вошли 40 белорусских чиновников, чьи активы в ЕС заморожены и которым запрещен въезд из-за их роли в выборах, которые Брюссель считает недействительными, и жестоком разгоне демонстрантов.

Кипр согласился снять вето на санкции в отношении Минска в обмен на более жесткие меры со стороны ЕС к Турции за ее разведку газа в Восточном Средиземноморье.

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