Илья Яшин: Обидчивые бандиты

Навальный всего лишь сказал в интервью, что считает Путина ответственным за свое отравление. Ну то есть произнес вслух то, что всем и так очевидно.

И понеслось.

Володин обозвал Алексея «бесстыдником и подлецом». Песков, срываясь на визг, заявил, что обвинения «берлинского пациента» неприемлемы, оскорбительны и вообще он работает на ЦРУ. Добавил также, что «после такого» Кремль вообще не будет участвовать в дискуссии с Навальным.

Я только одного не понял — до этого у Кремля была дискуссия с Навальным что ли?

Обыски в квартире и офисе Алексея, в его штабах по всей стране, блокировки счетов — это дискуссия? Бесконечные уголовные дела? Снятие с выборов? Может быть, элементом дискуссии надо считать нападение, после которого Алексей едва не лишился глаза?

Ладно, врать не буду: пару раз я и правда был свидетелем дискуссии Навального с представителями власти. Например, когда на митинге к нему подошел полицейский и сказал: «Пройдемте, гражданин». Алексей ответил: «Это еще с какой стати?» На этом, собственно, дебаты закончились: бойцы в шлемах заломами ему руки и потащили в автозак.

Вообще, мы с вами наблюдаем удивительный психологический феномен.

Представьте, что бандит в подворотне разбил вам лицо и отобрал бумажник. Через неделю пришли в себя, опознали его и кричите: «Держи вора!» А бандит такой надувает губки и говорит: «Вы бесстыдник, подлец, я не желаю с вами дискутировать». И обиженно уходит в закат.

Обидчивые бандиты. Бывает же такое.

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