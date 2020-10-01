Алексей Навальный: Я подаю в суд на Пескова

Я просто уверен, что у них в Кремле везде портреты Геббельса висят. Всё четко по его заветам. Чудовищная яркая ложь быстро распространяется, привлекает внимание и уводит фокус от того, что нужно скрыть.

Я, безусловно, считаю, что за покушением на меня стоит лично Путин. А кто ещё мог отдать приказ тем 2-3 руководителям спецслужб, в чьем распоряжении есть «новичок» и люди, умеющие его применять? Об этом я сказал в интервью журналу «Шпигель». Здесь немецкая версия, здесь английская, здесь пересказ «Медиазоны» на русском.

И если до этого ложь Кремля была в диапазоне от «это диабет» до «он симулировал и отравился сам», то после моего заявления им нужно врать что-то более цветистое и агрессивное.

В дело пошло старое-доброе ЦРУ. При этом они уже забыли, что я «Агент Фридом», разваливший Советский Союз и сейчас разваливающий Россию, и немного понизили меня до человека просто «работающего с инструкторами из ЦРУ».

Зато в этот раз обвинения исходят не от клоуна с гостелевидения, а от пресс-секретаря Путина Пескова.

Дмитрий Песков: Ну, скажу так, наверное, не пациент работает с западными спецслужбами, а западные спецслужбы работают с ним. Так будет корректнее. Действительно, есть такая информация. Я даже могу сказать конкретно: с ним в эти дни работают специалисты Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки. В целом, наверняка, вы спросите меня даже не про спецслужбы — ладно, это, собственно, не первый раз, когда ему дают разные инструкции.





Первой моей реакцией стал веселый детский оздоравливающий смех. Даже не из-за нелепости обвинений, а потому что они выбрали Пескова, чтобы сказать эту чушь.

При словах «заграница», «иностранные агенты», «спецслужбы» этот дядя с квартирой в Париже должен сразу краснеть и уползать под стол. Не зря же у нас в ФБК есть шутка «из детей Пескова можно составить взвод солдат НАТО».

Сложно даже решить, через кого Дмитрий Песков получает свои инструкции. От каких спецслужб, и кто из его родных является главным связным. Вариантов реально много. Может быть, Николай Чоулз, сын-англичанин, отсидевший в британской тюрьме, а потом ставший московской золотой молодежью, передает ему записочки от англосаксов? Или дочь Лиза и ее братья, прожившие большинство своей жизни во Франции? Возможно, следуют присмотреться к падчерице Пескова Саше Жулиной, гражданке США по факту рождения в Нью-Йорке. На роль куратора Пескова из ЦРУ также неплохо подходит и жена Пескова Татьяна Навка, которая прожила в США 14 лет и успела обзавестись там квартирой на Манхэттене за 1,2 млн долларов. Инструкции могли приходить в виде шифрограммы на ее американский банковский счет (который ей запрещено иметь) — стоит проверить эту версию. Бывшая жена Пескова Екатерина Солоцинская вызывает не меньше подозрений — уехала на ПМЖ в Париж сразу после развода и там осталась. Встречается с бывшим президентом Франции, наверное что-то тут нечисто.

Но шутки шутками, а разговор простой. Вы знаете, что я крайне редко подаю в суд на пропагандистов, хоть они и врут про меня целыми днями. Просто не хочу тратить время.

Однако здесь прямое утверждение от госчиновника.

Поэтому, во-первых, я подаю в суд на Пескова.

А во-вторых, требую опубликовать доказательства и факты, указывающие на «работу со специалистами ЦРУ». Прямо по телевизору покажите, в прайм-тайм. Разрешаю.

Очень надеюсь, что российское посольство организовало здесь какое-то наблюдение за мной, и у них есть все данные о том, чем я здесь занят.

Все эти шокирующие и преступные две прогулки в парке в день. А также работа с инструктором из ЦРУ, который говорит мне: а теперь, Алексей, свернем коврик для гимнастики в рулон и попробуем постоять на нем с закрытыми глазами, не упав.

Вероятно это шифровка, означающая: Центр требует продолжения операции по дискредитации национального лидера России и сообщает о своем недовольстве проведенной симуляцией отравления. Мы просили не просто впасть в кому и биться в судорогах, а еще и пену изо рта пускать. Недоработка.

Если у органов государственной власти, от лица которых говорит Песков, есть доказательства той чуши, которую он несет, то это вопрос государственной безопасности России, и я требую опубликовать эти доказательства.

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