Собянин обязал работодателей перевести 30% сотрудников на «удаленку»

Московские работодатели обязаны с 5 по 28 октября перевести на удаленный режим не менее 30% сотрудников, а также всех работников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Указ об этом подписал мэр Сергей Собянин.

«Несколько дней назад мы попросили работодателей перевести на удаленную работу всех сотрудников, чье присутствие на рабочем месте не является абсолютно необходимым. Была надежда, что это позволит ощутимо снизить интенсивность поездок на метро и в наземном транспорте. Ряд предприятий действительно последовал нашему призыву. Но, к сожалению, количество поездок в общественном транспорте снизилось недостаточно. Заболеваемость коронавирусом продолжает расти — более двух тысяч человек ежедневно. Это очень опасно», — пояснил мэр.

Правило не касается сотрудников, чье присутствие на рабочем месте критически важно для функционирования организации. Кроме того, требование не распространяется на медицинские организации, «Росатом», «Роскосмос», предприятия оборонного комплекса и некоторых других стратегических отраслей.