В Калининградской области ввели карантин

Власти Калининградской области на месяц ввели карантинные меры из-за распространения коронавируса.

С 1 октября запрещается проведение деловых, спортивных, культурных, развлекательных, публичных и иных мероприятий. В заведениях общепита запрещается проведение любых мероприятий, «объединяющих людей единой целью, повесткой, поводом» (банкетов, свадеб, корпоративных мероприятий, концертов). Вообще ресторанам можно обслуживать клиентов при заполнении половины зала.

Приостанавливается работа ночных клубов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров. Не будут работать по выходным кинотеатры, расположенные в торговых центрах.

При этом разрешена работа театров, филармоний, концертных залов, в которых для зрителей предоставляются только сидячие места, при условии их заполнения не более половины мест.

Запрещается нахождение людей без масок в магазинах, общественном транспорте, банках и других учреждениях.