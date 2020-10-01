Журналисты пострадали от обстрела в Нагорном Карабахе

Журналисты телеканала «Дождь» и газеты Le Monde попали под обстрел в городе Мартуни непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Замредактора телеканала Дмитрий Еловский рассказал, что он и иностранные журналисты ехали в разных машинах. Им показывали дома, в которые 27 и 28 сентября попадали снаряды. Затем они остановились в центре города и в этот момент услышали звуки взрывов за несколько десятков метров.

«К счастью, рядом был подвал, и мы все туда побежали. Коллеги из Le Monde находились в другом автомобиле», — рассказал он.

Правительство Армении в Twitter сообщило, что в результате обстрела пострадали два французских журналиста газеты Le Monde, их госпитализировали.

МИД Армении аккредитовал группы журналистов из более чем 50 мировых СМИ — около 200 иностранных журналистов, большинство из которых уже в Армении и Арцахе, сообщила сегодня пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.