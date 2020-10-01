Татьяна Становая: Насчет того, что Путин спас Навального...

А был ли у него выбор не пускать? Это ж не вопрос спасать или не спасать. Это вопрос - как умывать руки в грязной ситуации, когда на тебя все тыкают пальцами....

Вне зависимости от того, какова прямая ответственность Путина за отравление Навального (от прямого приказа до создания условий), в момент, когда Навальный находился в больнице Омска дилемма была простой. Либо не пустить, а значит дать основания обвинять себя в том, что препятствовал спасению оппонента, а в этом случае Путин оказался бы уже соучастником. Либо отпустить и получить за это сразу два пряника. Первый - шансы, что Навальный не вернется (даже если захочет - будут мешать), и возможность игры в "спасителя" (многие, конечно, усмехнутся, но есть те, кто поверят). Ну и, конечно, никто не допускал и мысли, что найдут Новичок.

Без Путина Навального бы не вывезли. Но без Путина Навального не отравили бы.

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