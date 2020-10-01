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Из-за пожаров в Воронежской области ввели режим ЧС

01.10.2020

В Воронежской области из-за сильных пожаров ввели режим ЧС. С огнем в регионе борются уже не только местные спасатели. К тушению привлекли пожарных из Калужской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областей. 

Как пишет портал «Моё», самая страшная ситуация сейчас в поселке Николаевка. К утру 1 октября площадь пожара составляет 35 гектаров. Пламя уничтожило 50 строений — 21 жилой дом, 2 нежилых и 27 построек. 30 сентября из поселка экстренно эвакуировали местных жителей. 

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