В Нижнем Новгороде у активистов прошли обыски по делу о «нежелательной организации»

В Нижнем Новгороде полицейские пришли с обысками к гражданским активистам и независимым политикам, их интересовали материалы «Открытой России». Обыски прошли у активистов Юрия Шапошникова, Дмитрия Силивончикова, Михаила Бородина, кандидата в гордуму Алексея Садомовского, а также у координатора нижегородского штаба Навального Романа Трегубова и журналистки KozaPress Ирины Славиной, пишет «Медиазона».

Обыски в квартире Бородина проходили на предмет выявления материалов «Открытой России» в рамках уголовного дела об участии в «нежелательной организации», которое недавно возбудили в отношении предпринимателя, пастафарианца Михаила Иосилевича, владельца помещения храма макаронного монстра. У Иосилевича также проходит обыск.

Это уже пятое уголовное дело, возбужденное по статье о сотрудничестве с «Открытой Россией» как с «нежелательной организацией». Российское общественное движение «Открытая Россия» было ликвидировано в марте 2019 года, и оно никак не связано с признанными нежелательными сетевым движением «Открытая Россия» (Великобритания) и британской организацией «Открытая Россия» (с 2017 — Human Rights Project Management).