Более ста победителей региональных выборов в парламенты отказались от мандатов

По итогам региональных выборов 13 сентября 119 кандидатов от разных партий отказались становиться депутатами областных законодательных собраний. Они сдали в пользу товарищей по партии 129 мандатов, подсчитали «Открытые медиа».

Традиционно в число отказников входит лидер ЛДПР Владимир Жириновский, на этих выборах он выдвигался во все региональные парламенты и отдал заработанные мандаты своим сторонникам. Такую же тактику применяли и единороссы-губернаторы, например, Алексей Текслер в Челябинске, Владислав Шапша в Калуге и Николай Любимов в Рязани. У КПРФ в Новосибирске роль «паровоза» выполнял мэр-коммунист Анатолий Локоть. В роли «паровоза» выступил и писатель Захар Прилепин, который отказался от мандата рязанской облдумы.

Но большую часть общего числа отказников сформировали цепочки отказов кандидатов из партийных списков, где участники выборов хотели привести к депутатскому мандату какого-то определенного политика, находящегося ниже по списку, или в региональной группе, получившей меньший процент голосов, отмечают «ОМ». Большая цепочка отказников выстроилась в Костроме, где выбирали облдуму. Сразу 16 человек из партийного списка Партии пенсионеров последовательно отказались от депутатских полномочий в пользу общественника Георгия Тащиева, который в то же время баллотировался на пост губернатора (и получил 2,5%).

В Челябинске кандидаты от КПРФ выстроили сразу две цепочки отказников — всего в них поучаствовали 25 политиков. Результатом одной из таких комбинаций стало избрание бывшего единоросса Армана Аракеляна, который покинул правящую партию после неудачи на праймериз, и в итоге прошел в парламент с помощью коммунистов.

Самыми дисциплинированными партийцами, готовыми по просьбе руководства отказаться от своих мест в парламенте в пользу товарищей, оказались представители ЛДПР и «Единой России» — они по 41 разу отказывались от мандатов. Представители КПРФ отказались от депутатства 29 раз. Из «Справедливой России» отказался от мандата только один Валерий Гартунг, который уже заседает в Госдуме.