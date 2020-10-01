Александр Баунов: Государство взялось преследовать за попытку родить детей

По поиску "Бастрыкин, сперма" находится вот такая вчерашняя новость государственного агентства https://tass.ru/proisshestviya/9596727. Следственный комитет РФ в рамках расследования уголовного дела о торговле детьми планирует новые задержания и аресты мужчин, которые прибегли к помощи суррогатных матерей для рождения детей. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В рамках расследования дело будет дополнено новыми эпизодами торговли детьми, следствие планирует ряд арестов новых фигурантов дела из числа одиноких мужчин, граждан РФ, которым детей родили суррогатные матери при помощи процедуры ЭКО", - сказал источник. Он пояснил, что эти мужчины, в соответствии с законом, не могли быть донорами при экстракорпоральном оплодотворении, "так как у них нетрадиционная сексуальная ориентация".

Что понятно из этой новости?

Понятно, что наше декларативно дето- и семьелюбивое государство взялось уголовно преследовать за попытку родить детей. И готово отобрать рожденных из и передать в детом, на запчасти или в нормальную семью, например того сотрудника УВД, который отпустил свою жену с дочками жить к их будущему убийце. Там никого не отберут и ничего загодя не заведут, исключительно по факту запчастей.

Понятно, что речь идет об одиноких мужчинах только по ущербному российскому законодательству, которе стоит тут в одном ряду с игило-вахаббитским «считать одиноким мужчину с одной женой». А на самом деле, это, почти наверняка, состоявшиеся семьи, с собственной квартирой, загородным домом и летними поездками к морю. Само суррогатное материнство стоит, как загородный дом и много поездок.

Понятно, что клянущееся по любому поводу и, к несчастью, все чаще без повода памятью победителей фашизма государство, оказывается, приняло и пытается практиковать законы, по которым одни дети от рождения хуже других, а сперма одних людей хуже спермы других людей, а лучшая, видимо, у членов Следственного комитета.

Кого волнует, что думать так можно только порвав всякие отношения не то что с современной наукой, а со школьным курсом биологии. Российские законы разделают на хороших и плохих детей, родителей, сперму и яйцеклетки, на антинаучных основаниях, не далеких от расовых теорий, веры в то, что от семени донора-мусульманина высок риск рождения ваххабита, а дети, рожденные, когда Юпитер находится в Козероге хуже, чем когда он же в Водолее.

Что по-настоящему чадолюбивое государство не гонялось бы за детьми, а создало бы сервис, который поможет встретиться разнополым партнерам или парам однополой ориентации желающим иметь детей, подав заявление через Госуслуги в МФЦ или соответствующем разделе сайта Мос.ру.

Но нет. Следственный комитет у нас будет определять по своим понятиям, кто вправе оставить потомство. Блестяще подтверждается тот эпизод из ранней пелевинской книги, где крутой пацан, откинувшийся с зоны, строит вокруг себя такую же зону, только огромную, с вышками и мигалками, потому что просто не знает другого мира. «Любой серьезный человек, чем бы он ни занимался, подсознательно примеривается к нарам и старается, чтобы в его послужном списке не было заметных нарушений тюремных табу, за которые придется расплачиваться задом. Поэтому жизнь русского мачо похожа на перманентный спиритический сеанс: пока тело купается в роскоши, душа мотает срок на зоне».

В мире, который на наших глазах строит Бастрыкин, высшее достижение — не контактировать с теми, о ком нельзя говорить, иметь с ними койку по диагонали, не пить из одной чашки, не брать одну ложку, не сидеть за одним столом, сделать так, чтобы твои дети не играли с их детьми, то есть так, чтобы детей у них вообще не было, опускать и не быть опущенным, покупать хлеб у Германа Стерлигова за три тысячи буханку, ведь сам воздух его булочных, рассчитанных на гордых лохов (и, к счастью, по этой причине разорившихся), непричастен скверне. Ибо сперма главы следственного комитета, в отличие от этих самых, чиста, как слеза младенца, его подчиненые, возможно, в курсе.

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