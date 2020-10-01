Павел Чиков: Иду в судьи ЕСПЧ

Скорее всего, вы не знаете, но Минюст России открыл вакансию на должность судьи Европейского суда по правам человека от России. Теперь это моя личная история!

Полномочия нынешнего — Дмитрия Дедова — истекают 1 января 2022 года. Судья от страны занимает пост на один 9-летний срок.

Это означает, что Россия должна до 10 мая следующего года предложить трех кандидатов в судьи на обсуждение Парламентской ассамблее Совета Европы.

Россия уже четырежды проходила этот процесс — в 1996, 1998, 2004 и 2012 годах. Интересно, что ни разу процедура отбора кандидатов не была прозрачной, всегда кандидаты отбирались кулуарно. Каждый раз это были люди из дипломатических, судейских либо академических кругов. Ни одного адвоката, ни одного практикующего юриста, тем более ни одного правозащитника среди кандидатов не было.

В прошлый раз, в 2012 году, известный правозащитный адвокат Каринна Москаленко даже судилась с Минюстом из-за келейности процесса отбора. Из-за скрытости процедуры она не успела подать документы. Исход того процесса был предопределен, но спустя 9 лет российские власти сделали выводы — 23 сентября Министерство юстиции РФ опубликовало официальное извещение о проведении конкурса по отбору кандидатов на должность судьи ЕСПЧ. Дедлайн — 5 октября.

Требования к кандидатам несложные:

✔️ обладать самыми высокими моральными качествами и удовлетворять требованиям, предъявляемым при назначении на высокие судебные должности, или быть правоведами с общепризнанным авторитетом;

✔️ активно владеть одним из рабочих языков Совета Европы и иметь хотя бы пассивное знание второго;

✔️ обладать знанием международного публичного права и национальных правовых систем, а также необходимым практическим юридическим опытом, в том числе в сфере прав человека;

✔️ быть не старше 65 лет к моменту вступления в должность.

Я посмотрел на себя в зеркало, побрился, размял речевые мышцы, используемые в английском языке, сдунул пыль с дипломов юрфака, кандидата наук по специальности 12.00.10 и североамериканского универа. Потом вспомнил, что 7 лет ходил на Старую площадь в Совет по правам человека, больше 10 лет работал преподом, придумал кучу шуток про себя, хитро прищурился и подал документы.

В общем, встречайте меня в качестве кандидата на должность судьи Европейского суда по правам человека. Сами подумайте — права человека, Россия, жалобы людей на произвол. Это же про Чикова!

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