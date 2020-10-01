Володин назвал Навального «бесстыдником и подлецом»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, реагируя на интервью Алексея Навального немецкому еженедельнику, в котором тот обвинил в своем отравлении Владимира Путина, заявил, что президент спас оппозиционеру жизнь.

«Навальный — бесстыдник и подлец. Путин спас его жизнь. Если то, что с ним случилось, было срежиссировано спецслужбами западных государств – тогда его заявление укладывается в эту логику. Его искренне спасали все — от пилотов и врачей до Президента. И делать такие заявления может только непорядочный человек», — сказал Володин.

Ранее сегодня вышло интервью Навального еженедельнику Der Spiegel, в котором он заявил: «Я утверждаю, что за преступлением стоял Путин, и у меня нет других версий».

Володин настаивает, что «все было инсценировано зарубежными странами, чтобы создать напряжение в России в момент подведения итогов выборов в Белоруссии, блокировать нашу страну и не позволить защитить суверенитет союзного нам государства».

«Это все звенья одной цепи. Совершенно очевидно, что Навальный работает со спецслужбами и органами власти западных стран. Работает в их интересах», — заключил Володин.