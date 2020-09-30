Юрий Дмитриев: «Мы еще повоюем»

Глава карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев написал письмо из СИЗО, в котором сообщил, что готов к дальнейшей борьбе. Письмо историк, которому накануне Верховный суд Карелии увеличил срок заключения до 13 лет колонии строгого режима, написал фотографу Виктории Ивлевой. Его публикует «Новая газета».

Приговор Дмитриев называет беспределом, отмечая, что заключение очередной экспертизы, которая признала порнографическими фото его приемной дочери, не видел ни он, ни его адвокат.

«Всем привет, не сломался, не сник, готов к борьбе дальше! Мы еще повоюем», — пишет в заключении Юрий Дмитриев.