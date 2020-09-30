Илья Яшин: Что стало с «Нашими»?

А помните, было такое молодежное движение «Наши»? Огромные митинги в центре Москвы. Футболки с портретами Путина. Драки с оппозицией. Ежегодный форум на озере Селигер с участием президента. И, конечно, бесконечный поток бюджетных денег.

Когда нашисты появились в российской политике, мне было 22 года. Мы сталкивались на улицах и рубились на дебатах. Кремлевские стратеги обещали, что нашисты станут новой политической элитой. А я говорил, что их ждет судьба презерватива: воспользуются и выбросят на помойку.

Спустя несколько лет после ликвидации движения «Наши» интересно посмотреть, что стало с его лидерами.

Кто-то из них клялся в верности Родине и получал ордена за заслуги перед Отечеством. А сейчас живет в Нью-Йорке и гордится американским гражданством.

Кто-то посидел несколько лет в Госдуме и помогал принять запрет на усыновление российских сирот иностранцами. А потом увез своих детей в Европу и отказался от российского паспорта.

Кто-то клеймил коррупцию во власти и предлагал делать политику в белых перчатках. А потом оказался в тюрьме за воровство бюджетных средств.

Крысы разбежались, и про движение «Наши» мало кто вспоминает. А ведь зря! Это очень яркий символ эпохи Путина. На витрине — пафос, амбиции и визгливый патриотизм. А за фасадом — лицемерие, казнокрадство и гниль.

Я сделал видео про то, во что выродилось движение нашистов на примере самых ярких его представителей. Посмотрите этот ролик и поделитесь им в своих соцсетях.

Эту историю можно кидать Путину прямо в лицо. Его личный позор.

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