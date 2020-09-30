В Белоруссии баскетболистку Левченко арестовали на 15 суток

Суд в Минске арестовал на 15 суток известную баскетболистку Елену Левченко, признав виновной в участии в несанкционированных массовых мероприятиях. Вину устанавливали по фотографии в Instagram и новости на интернет-портале «Прессбол», передает TUT.BY.

Левченко вменили участие в двух акциях протеста. 23 августа спортсменка на проспекте Независимости принятие «публично выражала требования проведения честных выборов». А 27 сентября приняла «участие в несанкционированном уличном шествии без соответствующего разрешения Мингорисполкома в целях публичного выражения своего требования проведения честных выборов в Республике Беларусь».

Елену Левченко задержали сегодня в аэропорту Минска, она должна была вылететь на плановое лечение и реабилитацию. Ранее спортсменка активно высказывалась против насилия и за проведение повторных выборов в Белоруссии.

Елена Левченко — чемпионка Литвы, двукратная чемпионка России и двукратный обладатель Кубка России, трехкратный бронзовый призер Евролиги и бронзовый призер чемпионата Европы. Она выступала за сборную Белоруссии с 2001 года, дважды играя на Олимпийских играх. В 2010 году сыграла в финале женской НБА и была признана лучшей центровой чемпионата мира.