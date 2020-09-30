В ЕС назвали давлением на правозащитников ужесточение приговора Юрию Дмитриеву

Ужесточение наказания историку Юрию Дмитриеву с 3,5 до 13 лет колонии в Евросоюзе расценили как политически мотивированное и заявили о необходимости освобождения главы карельского «Мемориала».

«Европейский союз считает, что уголовное преследование Дмитриева было вызвано его правозащитной деятельностью и его исследованием политических репрессий в советский период», — передает «Интерфакс» заявление официального представителя Европейской внешнеполитической службы.

В ЕС приговор назвали несправедливым: «Это еще один вопиющий пример необоснованного и недопустимого юридического давления на правозащитников в нарушение международных обязательств».

«Учитывая возраст Дмитриева и его состояние здоровья в свете пандемии коронавируса, мы также ожидаем его освобождения по гуманитарным соображениям», — отмечается в заявлении.

29 сентября Верховный суд Карелии удовлетворил апелляцию обвинения и назначил Дмитриеву наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в колонии строго режима вместо 3,5 года, которые были назначены судом первой инстанции.