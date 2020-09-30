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Фильм о Карабахе армянского режиссера сняли с программы Московского международного кинофестиваля

30.09.2020

Фильм армянского режиссера Дживана Аветисяна «Врата в рай» сняли с внеконкурсной программы 42-го Московского международного кинофестиваля. Об этом сообщает НСН.

«Картина посвящена Карабаху, конфликту в его историческом аспекте. Сочли, что картина о войне, которая началась вновь, будет воспринята как открытое выступление на стороне одной страны. Ситуация войны в регионе делает ее показ невозможным, но если все нормализуется, мы ее вернем», — сказал программный директор ММКФ Кирилл Разлогов .

Он отметил, что «в ленте нет ничего против Азербайджана, но она сделана целиком с позиции Нагорного Карабаха». «Фестиваль государственный и мы не должны выступать на чьей-либо стороне, мы занимаем нейтральную позицию», — подчеркнул Разлогов.

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