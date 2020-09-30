Памфилова потребовала досрочно распустить избирком Петербурга

Центризбирком признал неудовлетворительной работу избирательной комиссии Санкт-Петербурга и предложил ее членам сложить свои полномочия. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что если рекомендации не будут выполнены, то ведомство будет добиваться роспуска комиссии через суд.

Она напомнила, что результаты работы комиссии признаются неудовлетворительными в третий раз. По словам Памфиловой, смена одного председателя «мало что даст, если новый человек придет в эту дискредитировавшую себя систему». «Я полагаю, будет честно и ответственно со стороны не только председателя, но и заместителя председателя комиссии, и секретаря и многим членам комиссии написать заявление об увольнении по собственному желанию», — передает слова Памфиловой «Интерфакс».

Поводом для критики стали регулярные претензии к процедуре проведения выборов в Санкт-Петербурге. Последней каплей стал срыв довыборов депутатов законодательного собрания.

Ранее ЦИК признал неудовлетворительной работу комиссии Петербурга по итогам муниципальных выборов в декабре 2019 года. Тогда во время кампании несколько кандидатов сообщили, что они не могут подать документы в избиркомы из-за искусственных очередей, которые образуют группы людей спортивного телосложения. Кроме того, в ряде муниципальных образований избиркомы назначили выборы, но не уведомили об этом городскую комиссию, из-за чего потенциальные кандидаты не смогли заявиться на выборы вовремя. После выборов результаты голосования не вносились в ГАС «Выборы» в течение нескольких недель.