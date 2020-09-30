В Белоруссии задержали известную баскетболистку Елену Левченко

В аэропорту Минска силовики задержали баскетболистку Елену Левченко, которая выступала в поддержку оппозиции. Как пишет TUT.BY, она должна была вылететь на плановое лечение и реабилитацию, но ее отвезли в РУВД в связи с участием в незаконных массовых мероприятиях.

Левченко обвинили в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий и оставили до суда в спецприемнике. Суд должен состояться сегодня.

Ранее Елена Левченко активно высказывалась против насилия в стране и за проведение повторных выборов, она также входила в Свободное объединение спортсменов Белоруссии, подписала открытое письмо к власти и силовикам и постоянно ходила на воскресные марши.

Елена Левченко — одна из самых известных белорусских баскетболисток. Она чемпионка Литвы, двукратная чемпионка России и двукратный обладатель Кубка России, трехкратный бронзовый призер Евролиги и бронзовый призер чемпионата Европы. Она выступала за сборную Белоруссии с 2001 года, дважды играя в составе национальной команды на Олимпийских играх. В 2010 году сыграла в финале женской НБА и была признана лучшей центровой чемпионата мира.