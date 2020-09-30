Константин Сонин о дебатах в США

Тем, кто впервые смотрел президентские дебаты в США, я не завидую. Обычно - на Youtube можно посмотреть за последние шестьдесят лет - это гораздо более цивилизованное, временами даже скучное дело. В этот раз было по-другому. Байден удержался под огнем реплик Трампа, но это было мало похоже на обычные дебаты.

Посмотрим, как скажутся эти дебаты на рейтингах кандидатов. На мой взгляд, особых изменений произойти не должно. Трамп, отстающий от Байдена по всем опросам - небезнадежно, но сильно - должен был атаковать и в первой половине без устали атаковал, говоря, в нарушение правил, вперебой. Он вел себя настолько агрессивно, что дважды вступал в спор с модератором - ведущим Fox News Крисом Уоллесом. Модератор, к слову, вел себя образцово - только глядя на таких журналистов, понимаешь, почему они в Америке являются, по существу, более важными фигурами, чем политики. Он задал ровно важные вопросы, задал четко, конкретно, с цитатами из кандидатов и выжал из них ответы.

Байден победил в том смысле, в котором побеждают лидеры гонки - не уступил. Трамп перебивал его, а он усмехался, так ни разу и не выйдя из себя. Когда он сказал президенту - "Заткнись, чувак" - это тоже, конечно, войдет в историю дебатов - это было сказано легко, без особой злобы. Как, помнится, гениально махнул рукой Рейган, - "Вы опять за свое, господин президент..." В то же время он исключительно дисциплинированно провел полтора часа, последовательно вешая на президента всех собак, и справедливо (некомпетеный ответ на COVID), и несправедливо (рецессию и потерю рабочих мест),

Трамп, кстати, тоже держался мощно. Получше, я бы сказал, чем в дебатах с Клинтон в 2016 году. Увереннее и дисциплинированнее - особенно в первой половине. Во второй половине он устал и вспыхивал эпизодически, ближе к концу. Он также был лучше подготовлен, чем в 2016 году. Среди локальных успехов - он мощно отбил домашнюю заготовку Байдена про его сына, ветерана войны, умершего от рака. Основной проблемой, Трампа конечно, было то, что у него реальная проблема с короновирусом - большинство американцев считает, что это важная проблема и что он завалил ответ на нее. И хотя то, что он говорил, должно понравиться его поклонникам, вряд ли повлияет на тех, чьи голоса ему важнее всего - независимых.

Я думаю, что большинство комментаторов отдаст "победу в первых дебатах" Байдену - ровно потому, что Трамп сжег десятки миллионов долларов, выставляя его сенильным, а никакой сенильности и в помине не было. Ну что ж, Байден определенно удержал свои позиции. Но надо так же помнить, что четыре года назад Хиллари выглядела мощнее Трампа на дебатах - и только после того, как подсчитали бюллетени, выяснилось, что, как минимум, к своим сторонникам он в ходе дебатов обращался очень эффективно.

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