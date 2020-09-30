Михаил Таратута: Первые дебаты

Прошли первые дебаты. К моему большому удивлению, в когнитивном отношении Байден был совсем неплох. Если не считать очевидного сбоя - заявления о том, что Хантер никогда не употреблял наркотики, но уже вскоре, забыв об этом вранье, Байден сказал, что да, у Хантера была проблема, но он вылечился.Также удивил он меня свои хамством, до Трампа, правда, не дотянул, над этим надо еще поработать. И совершенно НЕ удивил своей серостью, точнее бесцветностью. Трамп же был в своем репертуаре - наглый, хамоватый, напористый. За грызней утонули все сущностные вопросы. Осталось ощущение полного бессмысленного бардака, такой у нас бывает на ток-шоу по Украине. Кто выиграл? Некоторые считают, что Байден. Но лишь в том смысле, что он показал, что, вопреки утверждениям оппонентов, он еще не полная развалина, и прекрасно понимает, что происходит вокруг и готов адекватно реагировать. Кстати, есть мнение, что и Трамп тоже кое-чего добился - он достал Байдена и тот разрушил образ доброго, милого старикашки и показал себя обычным политическим хамом. На мое же понимание никто ничего не выиграл - сторонники каждого из лагерей, скорее всего, остались при своем мнении. Да, и едва ли у 10% неопределившихся избирателей прибавилось ясности, за кого они будут голосовать.

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