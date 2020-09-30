Борис Макаренко о дебатах Трампа и Байдена

Первого раунда дебатов между Дональдом Трампом и Джо Байденом ждали: они были одним из последних шансов президента США переломить негативную ситуацию в кампании, заставить своего оппонента совершить ошибку. Что в итоге получилось?

Худшие - это лейтмотив большинства комментаторов - дебаты в истории. Трамп, как и ожидалось, "попёр как бульдозер", перебивал оппонента, тот сбился на аналогичный стиль. Усилия модератора ввести дебаты в обусловленное правилами русло успеха не принесли.

Не будем вдаваться в подробный разбор: темы и аргументы обоих соперников оказались вполне предсказуемыми. Но по итогам - согласно экспресс-опросу CNN, 60% смотревших дебаты отдали победу Байдену и лишь 28% - Трампу. Байден "победил" и по большинству конкретных вопросов из цикла "Кто лучше...?", даже по экономике - коньку Трампа результат оказался 50% на 50%. Главный вопрос, как дебаты повлияли на намерение голосовать, тоже отдал победу Байдену: 32% заявили, что дебаты побуждают их скорее проголосовать за Байдена, 11% - за Трампа, 57% сказали, что дебаты не повлияли на их точку зрения.

Победы у Трампа не получилось. Кампания продолжается, впереди еще два раунда дебатов.

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