В Армении заявили о сбитом турками СУ-25

Принадлежащий Турции истребитель F-16 сбил истребитель Су-25 ВВС Армении, утверждают в вооруженных силах Армении.

Согласно сообщению, F-16 поднялись в воздух с аэродрома «Гянджа» Азербайджана и обеспечивали прикрытие атаки азербайджанских СУ-25 и турецких беспилотников по населенным пунктам Варденис, Мец Масрик, Сотк и подразделениям ВС.

В ходе воздушных боев истребителем F-16 ВВС Турции в воздушном пространстве Армении был сбит истребитель Су-25 ВВС Армении. Пилот героически погиб, сообщила пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян.

Азербайджан и Турция отрицают причастность к атаке на армянский самолет турецкими ВВС.

