Британия и Канада ввели санкции против Лукашенко

Новые британские санкции затрагивают восемь белорусских чиновников, включая Александра Лукашенко, его старшего сына Виктора, главу президентской администрации Игоря Сергеенко и министра внутренних дел Юрия Караева. Как сообщает Русская служба «Би-би-си», им запрещен въезд в Соединенное Королевство, любые их активы в стране должны быть заморожены. Аналогичные санкции ввела Канада.

«Мы призовем к ответу тех, кто несет ответственность за бандитизм, проявленный в отношении белорусского народа, и будем отстаивать наши ценности — демократию и права человека», — заявил министр иностранных дел Британии Доминик Рааб.

Европейский совет глав государств и правительств обсудит свои санкции позднее на этой неделе.