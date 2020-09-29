В Архангельске координатора штаба Навального заподозрили в распространении порнографии из за клипа Rammstein

На координатора штаба Алексея Навального в Архангельске Андрея Боровикова завели уголовное дело о распространении порнографии. Как рассказал адвокат Алексей Кычин, Боровикова подозревают по уголовной статье о незаконном изготовлении и обороте порнографии через интернет, передает «Медиазона». Дело завели из-за публикации во «Вконтакте» клипа на песню Pussy группы Rammstein.

По версии СК, 19 января 2014 года активист опубликовал ролик в своих видеозаписях во «ВКонтакте». Сейчас видео там уже нет. Боровиков отмечает, что не помнит, публиковал ли клип, так как это было шесть лет назад.

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