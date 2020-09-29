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Госдума частично переходит на «удаленку»

29.09.2020

18 депутатов Госдумы госпитализированы с коронавирусом, поэтому парламент частично перейдет на дистанционную форму работы, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.

«У нас на прошлый понедельник было 10 депутатов, находящихся на больничных койках с коронавирусом, сегодня 18 депутатов. А всего депутатов заболевших, переболевших, имеющих антитела, у нас сейчас 60», — цитирует «Интерфакс» Володина.

Спикер сообщил, что часть структур Думы уйдет на дистанционную форму работы. Он также попросил сократить количество посетителей.

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