Госдума частично переходит на «удаленку»

18 депутатов Госдумы госпитализированы с коронавирусом, поэтому парламент частично перейдет на дистанционную форму работы, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.

«У нас на прошлый понедельник было 10 депутатов, находящихся на больничных койках с коронавирусом, сегодня 18 депутатов. А всего депутатов заболевших, переболевших, имеющих антитела, у нас сейчас 60», — цитирует «Интерфакс» Володина.

Спикер сообщил, что часть структур Думы уйдет на дистанционную форму работы. Он также попросил сократить количество посетителей.