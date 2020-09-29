90% мусора в России по-прежнему отправляются на полигоны

Счетная палата проверила, как в России реализуется «мусорная реформа» и пришла к выводу, что «ситуация в области обращения с твердыми коммунальными отходами в стране в целом может быть охарактеризована как неблагополучная». Об этом пишет Русская служба «Би-би-си», изучившая отчет аудиторов.

По данным ведомства, больше всего мусора в России по-прежнему отправляется на полигоны — это 90% твердых коммунальных отходов. При этом в десятках российских регионов места на свалках заканчиваются. В 17 регионах мощности полигонов будут исчерпаны к 2022 году, еще в 32 субъектах — к 2024 году. В некоторых регионах место на свалках должно уже закончиться. Так, по состоянию на начало 2019 года в Магаданской области и Бурятии оставалось место на полигонах на месяц работы. Всего на несколько месяцев работы емкости оставалось у мусорных площадок в Забайкальском крае, Еврейской автономной области и Краснодарском крае.

По данным СП, за 2019 год только региональные ведомства выявили больше 27 тыс. несанкционированных свалок общей площадью 127,5 кв км. Из них, по данным ведомства, ликвидировано около 16 кв км. Свалки будут образовываться и дальше, считают аудиторы. По их данным, уровень переработки отходов в России не превышает 10%.

«В условиях отсутствия достоверных данных об отрасли обращения с отходами растет недоверие граждан к действиям, предпринимаемым региональными и федеральными властями в сфере обращения с отходами, которое приводит к тому, что люди протестуют против любых, даже экологически приемлемых и прогрессивных решений (например, против строительства мусоросортировочных предприятий)», — говорится в отчете СП.

Самые крупные региональные протесты в прошлые годы были связаны как раз с объектами, которые были запланированы в рамках мусорной реформы.