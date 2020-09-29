Армения предупредила об использовании оружия «для поражения крупномасштабных целей»

Армия Армении вынуждена начать применение в Карабахе ударных систем большей дальности и разрушительной мощи, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

«С раннего утра азербайджанская сторона возобновила широкомасштабные наступательные операции. Используются тяжелые огнеметные системы ТОС-1А, «Смерч» и другие крупнокалиберные системы, что меняет философию и масштабы операций, поднимая их на новый уровень эскалации», — написала Степанян в Twitter.

Поэтому, по ее словам, Армения «вынуждена использовать оружие и боеприпасы, предназначенные для поражения крупномасштабных целей, массового и неизбирательного поражения живой силы, а также статического и мобильного имущества».