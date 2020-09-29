В России занято 90% коек для больных коронавирусом

Почти 90% из 129 тысяч коек, развернутых в России для пациентов с коронавирусом, заняты. Об этом ТАСС сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

«В начале распространения новой коронавирусной инфекции в нашей стране к приему инфекционных пациентов было готово около 50 тыс. коек. В настоящее время для пациентов с COVID-19 развернуто 129 750 коек, из которых заняты 115 500, что составляет 89%. При необходимости, в случае роста заболеваемости, дополнительные койки будут переведены из резерва для приема пациентов с коронавирусом», — сказал он.

За последние сутки в России выявлено 8 232 новых случая коронавируса в 83 регионах. 160 пациентов умерли. Всего в стране выявлено 1 167 805 случаев коронавируса. За весь период умерли 20 545 человек.