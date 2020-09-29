РБК: глава Дагестана может уйти в отставку

Васильев и сам хотел бы покинуть свой пост. А в Кремле рассматривается возможность его замены до думских выборов 2021 года, чтобы кампания в нижнюю палату парламента прошла под руководством нового человека.
Один из кандидатов на смену Васильеву — сенатор от Ставропольского края 55-летний генерал-полковник Сергей Меликов, рассказывают собеседники РБК. В 2017 году он уже рассматривался на пост главы республики, но отказался от этой должности. В тот момент Меликов занимал пост заместителя директора Росгвардии, а до этого был полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе.