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РБК: глава Дагестана может уйти в отставку

29.09.2020

Глава Дагестана Владимир Васильев может уйти в отставку до думских выборов 2021 года, пишет РБК со ссылкой на источники. Собеседники издания говорят, что к Васильеву у Кремля претензий нет, а причина отставки — в возрасте и проблемах со здоровьем.

Васильев и сам хотел бы покинуть свой пост. А в Кремле рассматривается возможность его замены до думских выборов 2021 года, чтобы кампания в нижнюю палату парламента прошла под руководством нового человека.

Один из кандидатов на смену Васильеву — сенатор от Ставропольского края 55-летний генерал-полковник Сергей Меликов, рассказывают собеседники РБК. В 2017 году он уже рассматривался на пост главы республики, но отказался от этой должности. В тот момент Меликов занимал пост заместителя директора Росгвардии, а до этого был полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе. 

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