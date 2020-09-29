Тихановская: «Макрон обещал помочь»

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который обещал помочь в переговорах для разрешения кризиса.

«Он пообещал нам сделать все, чтобы помочь в переговорах по разрешению политического кризиса в нашей стране. Он сказал, что время очень важно, поскольку многие люди страдают от режима, множество людей находится в тюрьмах, и он сделает все, чтобы помочь, чтобы все политические заключенные были отпущены», — сообщила Тихановская, передает Delfi

Ранее пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина говорила, что на встрече с Макроном будет обсуждаться основная тема — возможность организовать переговоры о проведении новых президентских выборов в Белоруссии и возможном посредничестве других стран.

Находящийся в Литве президент Франции отмечал, что будет стремиться к посредничеству ОБСЕ в урегулировании кризиса в Белоруссии. По его словам, против такого посредничества не возражает президент России Владимир Путин, поэтому «теперь нужно, чтобы с этим согласился и Александр Лукашенко».