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Московским школьникам предоставили двухнедельные каникулы из-за коронавируса

29.09.2020

Продолжительность осенних каникул в Москве решено увеличить до двух недель и провести их одномоментно во всех школах — с 5 по 18 октября. На две недели приостановят свою работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении правительства Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин.

Делается это по рекомендации санитарных врачей, с учетом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний ковидом. 

Детские сады продолжают работать по обычному графику.

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