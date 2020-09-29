Московским школьникам предоставили двухнедельные каникулы из-за коронавируса

Продолжительность осенних каникул в Москве решено увеличить до двух недель и провести их одномоментно во всех школах — с 5 по 18 октября. На две недели приостановят свою работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении правительства Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин.

Делается это по рекомендации санитарных врачей, с учетом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний ковидом.

Детские сады продолжают работать по обычному графику.