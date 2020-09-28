Конституционный суд проверит карантинные запреты губернаторов

Конституционный суд проверит запрет покидать место проживания в период пандемии. Запрос подан судьей Протвинского районного суда Московской области Игорем Карповым, который сомневается в том, что введенный указом губернатора Андрея Воробьева режим повышенной готовности не нарушил конституционное право граждан на свободу передвижения, передают «Открытые медиа».

Вопрос возник при рассмотрении дела об административном правонарушении в отношении жителя Протвино Сергея Пантюхова. Ему вменили передвижение по территории города, хотя он не имел право покидать место жительства. Однако у губернатора нет полномочий вводить такой запрет, считает судья Карпов: конституционные права граждан могут быть ограничены только законом.

«Действующее законодательство наделяет органы государственной власти субъектов РФ полномочиями только осуществлять меры по реализации, обеспечению и защите прав и свобод граждан, но не предусматривает возможности ограничивать эти права и свободы, в том числе и право граждан на свободу передвижения», — уверен Карпов.

Ранее жители сразу нескольких регионов пытались оспорить запрет на свободное перемещение в судах общей юрисдикции, но везде получали отказ. Мосгорсуд, например, отклонил шесть исков о незаконности столичного режима самоизоляции.