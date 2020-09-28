ВС Карелии отказался передать дело Юрия Дмитриева в другой суд

Верховный суд отказал в просьбе передать дело историка Юрия Дмитриева в другой суд, как того просили правозащитники. С заявлениями о передаче дела на рассмотрение в другой суд вправе обращаться только участники процесса, пояснила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Татьяна Калистратова.

Между тем, как сообщают в «Мемориале», аналогичные официальные ходатайства подали сам Юрий Дмитриев и его адвокат Виктор Ануфриев.

Ранее почти 250 ученых, правозащитников, деятелей культуры и журналистов в открытом письме попросили председателя Верховного суда Карелии Анатолия Накваса передать дело Дмитриева в суд любого другого региона. Авторы обращения опасаются необъективности ВС Карелии по этому делу, высказывают мнение, что этот суд уже проявлял пристрастность, и пишут, что он «уже просто не сможет вынести справедливое решение сейчас».

Следующее заседание суда состоится 29 сентября.

22 июля Петрозаводский городской суд признал Дмитриева виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью и приговорил к 3,5 годам колонии. По обвинениям в изготовлении детской порнографии и в хранении фрагментов ружья суд историка оправдал. Дмитриев вины не признает.