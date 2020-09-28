Светлана Алексиевич уехала из Минска в Германию

Нобелевский лауреат и член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич улетела из Минска в Германию. Но, как заверила TUT.BY помощница писательницы, ее отъезд никак не связан с уголовным делом против Координационного совета.

У Алексиевич в Германии запланированы встречи, в Швеции книжная ярмарка.

20 августа генпрокурор Белоруссии заявил, что создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело. Из семи членов президиума КС шесть либо задержаны, либо насильно вывезены за границу. На свободе только Светлана Алексиевич.

