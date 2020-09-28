Лев Шлосберг: Юрия Дмитриева травят

Подписал открытое письмо о деле историка Юрия Дмитриева. Это письмо будет представлено адвокатом Юрия Дмитриева председателю Верховного суда Карелии. В письме много юридических фактов, которые доказывают: уголовная атака на Юрия Дмитриева является политической и заказной, инкриминируемые ему преступления он не совершал.

Авторы письма понимают и говорят прямо: Юрия Дмитриева травят. Травят в течение многих лет. Травят за работу историком. Травят за поиск и публикацию неприемлемой для властей исторической правды о сталинских репрессиях в Карелии. Потомки палачей травят Дмитриева за поимённую правду о палачах. В этой травле участвуют судьи Верховного суда Карелии. И это очень страшно.

Травлю ни в чём невиновного человека необходимо остановить всеми силами. Один из способов прекращения травли – возможность перенести судебный процесс в другой региональный суд и, значит, это необходимо сделать. Это решение может принять председатель Верховного Суда Карелии.

Историческая правда в любом случае выживет и прозвучит, но мы боремся за свободу и жизнь Юрия Дмитриева. Эта задача сегодня – главная.

Прочитайте открытое письмо о деле история Юрия Дмитриева и распространите его. Травля Юрия Дмитриева должна быть прекращена. Юрий Дмитриев невиновен и должен быть освобождён, заказчики, организаторы и исполнители его уголовного преследования должны быть названы и понести законное наказание.

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