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В КПРФ назвали давлением на партию задержание депутата Левченко

28.09.2020

В КПРФ намерены оказать поддержку, в том числе юридическую, депутату Иркутской области Андрею Левченко, задержанному по подозрению в крупном мошенничестве. 

В беседе с «Интерфаксом» зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин связал происходящее «с комплексным давлением на нашу иркутскую партийную организацию»: «Понятно, что задержание произвели, дождавшись окончания выборов, чтобы не привлекать внимания».

Депутат Законодательного собрания Иркутской области и сын бывшего губернатора Андрей Левченко был задержан по подозрению в крупном мошенничестве. По версии следствия, он причастен к хищению денежных средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области.

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