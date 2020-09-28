Доверие россиян к телевидению достигло минимума с 2016 года

О доверии к телевидению как к источнику новостей о стране и мире заявили 48% опрошенных «Левада-центром» россиян; в 2016 году этот показатель достигал 59%. Если в 2016 году 86% респондентов узнавали новости из телевизора, то в августе 2020 года их число снизилось до 69%, передает Znak.com.

Вместе с этим растет уровень доверия к интернет-изданиям и соцсетям (с 20% до 23% и с 12% до 24% соответственно). По сравнению с 2016 годом, немного вырос уровень доверия к газетам (с 9% до 10%) и радио (с 9 до 10%).

По сравнению с январским опросом, доверие снизилось почти ко всем источникам новостей. С начала года граждане стали больше доверять только соцсетям (доля доверяющих им выросла с 21% до 24%), лично знакомым людям (рост с 8% до 11%) и telegram-каналам (рост с 4% до 7%).

Доля респондентов, которые не доверяют никому, достигла максимума за последние 11 лет — такой ответ выбрали 16% опрошенных.