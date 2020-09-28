Навальный рассказал о встрече с Меркель

Алексей Навальный подтвердил, что в берлинской клинике его навещала канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Встреча была, но не стоит называть ее «секретной». Скорее, частная встреча и разговор с семьей. Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице», — написал политик в Twitter.

Ранее издание Der Spigel сообщило, что Меркель тайно навестила Навального в клинике, где он проходил лечение после отравления. Таким необычным жестом Меркель подчеркнула «солидарность немецкого правительства с Алексеем Навальным», говорится в материале.